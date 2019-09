Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001) stellte am 20.09.2019 eine neue Strategie vor - und jetzt gilt es. Gestern stimmte der Aufsichtsrat zu.. Und jetzt muss geliefert werden. Parallel kam eigentlich nochmals die Bestätigung, dass es höchste Zeit für einen Neuanfang ist. Die Zahlen werden nochmals schlechter, die Aussichten sinken - niedrige Zinsen, Rezessionswehen treffen auch die Commerzbank. Erster Schritt ist gestartet Für die geplante Commerzbank 5.0 ist die Comdirect-Rückholung in die Kernbank essentiell. Folgerichtig gab es gestern noch das Übernahmeangebot an die freien Comdirect-Aktionäre ...

