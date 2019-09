Sugar Connect integriert kritische CX-Aktivitäten mithilfe von Microsoft Office 365 und Google G Suite

SugarCRM Inc., ein Anbieter, der Organisationen dabei unterstützt, außergewöhnlich gute Kundenerfahrungen zu generieren, kündigte heute Sugar Connect an, seine neueste Produktinnovation zur Verbesserung der Akzeptanz von CX-Lösungen durch den Endkunden durch Vereinfachung, Integration und Anwendung der No-Touch-Philosophie des Unternehmens.

Sugar Connect bietet Verkaufs- und Kundendienstmitarbeitern entscheidende Kontextinformationen über Kunden, wann und wo immer diese am dringendsten benötigt werden: bei der Kommunikation mit diesen Kunden in Echtzeit und per E-Mail, dem Tool, das am häufigsten genutzt wird.

Mit Sugar Connect können Anwender alle Kundendaten in Microsoft Office 365 oder Google G Suite aufrufen und müssen nicht mehr von Anwendung zu Anwendung wechseln, nach den benötigten Kundeninformationen suchen oder Daten zwischen ihren Office-Produktivitätsprogrammen und Sugar kopieren und einfügen.

"Einer der Hauptgründe, warum Kundenerlebnislösungen nicht funktionieren, ist, dass sie zu hohe Anforderungen an den Endkunden stellen", meinte Sugar Chief Product Officer Rich Green. "Wir haben alles, was mühsam ist, entfernt und CX-Fähigkeiten dort integriert, wo sie den höchsten Nutzen erbringen. Dies ist ein direktes Ergebnis der qualitativen und quantitativen Informationen, die wir von unseren Kunden bekommen haben."

Sugar Connect synchronisiert Daten direkt mit Sugar Sell und Sugar Serve und integriert E-Mails, Kalenderdaten, Aufgaben und Kontakte in die einheitliche Kundenansicht, die durch die Sugar-Plattform bereitgestellt wird. Diese Integration löst häufige Probleme wie Etiketten-Überdruss, fehlende Unterlagen und schlechtes Follow-up, wodurch letztlich Umsatz, Produktivität und Gewinne steigen und die zur Lösung von Support-Fällen benötigte Zeit sinkt.

"Unsere Mission besteht darin, unseren Auftraggebern zu helfen, lebenslange Kunden zu gewinnen", fügte Sugar CEO Craig Charlton hinzu. "Ein großer Teil der Erfüllung dieser Mission liegt in der Beseitigung von Hindernissen, die die Übernahme von CX-Lösungen erschweren. Genau das schafft Sugar Connect durch die Einbettung von CX in die am häufigsten genutzten Apps."

Weitere Funktionen und Vorteile von Sugar Connect sind:

360-Grad-Kundenansicht : Vollständige Sichtbarkeit der Qualität Ihrer Konten, Kontakte, potenziellen Kunden und Chancen aus Ihrem E-Mail-Programm heraus

: Vollständige Sichtbarkeit der Qualität Ihrer Konten, Kontakte, potenziellen Kunden und Chancen aus Ihrem E-Mail-Programm heraus Automatische Datenerfassung: Archivierung wichtiger E-Mails in Sugar bei gleichzeitiger automatischer Synchronisierung von Kalender und Kontakten

Archivierung wichtiger E-Mails in Sugar bei gleichzeitiger automatischer Synchronisierung von Kalender und Kontakten Müheloses CRM: Zugriff und Aktualisierung von Sugar ohne Verlassen Ihres E-Mail-Programms

Zugriff und Aktualisierung von Sugar ohne Verlassen Ihres E-Mail-Programms Zeitplanungsassistent: Einfach und schnell Treffen mit Ihren Kunden vereinbaren

"Sugar Connect ist das perfekte Beispiel für No-Touch Informationsverwaltung in Aktion", fügte Green hinzu. "Es erfasst Daten, während der Anwender mit den Kunden kommuniziert und reichert diese Daten durch Informationen externer Datendienstleister, AI-basierte Erkenntnisse und Next-Best-Action-Hilfen an, wodurch entscheidende Informationen zum richtigen Zeitpunkt bereitgestellt werden."

SugarCRM ist ein führendes Unternehmen im Bereich Customer-Experience-Management, das es Firmen ermöglicht, rentable Kundenbeziehungen aufzubauen, indem hochgradig relevante, personalisierte Erfahrungen während des gesamten Kundenerlebnisses bereitgestellt werden. Wir befähigen Unternehmen, existierende Kundenbeziehungen zu stärken, durch umsetzbare Erkenntnisse und intelligente Automatisierung neue Beziehungen zu schaffen und den Kunden in jeder Erlebnisphase besser zu verstehen. Dies ermöglicht es Unternehmen, die Nachfragegenerierung zu beschleunigen, Einnahmen zu erhöhen, herausragenden Kundendienst bereitzustellen und die Kundentreue zu erhöhen. Unsere anwenderfreundliche, intuitive Plattform macht das Kundenerlebnis für alle einfach und zugänglich und ermöglicht es Fachexperten im Bereich Marketing, Verkauf und Service, sich auf wirkungsvolle, wertschöpfende Aktivitäten zu konzentrieren, um lebenslange Kunden zu gewinnen.

SugarCRM hat seinen Sitz im Silicon Valley und wird von Accel-KKR unterstützt. Mehr als 2 Millionen Personen in mehr als 120 Ländern verlassen sich auf SugarCRM.

Weitere Informationen über Sugar Connect erhalten Sie auf der Website unter www.sugarcrm.com, oder folgen Sie @SugarCRM.

