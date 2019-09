Die Nr. 2 am internationalen Markt für Zahnimplantate nach Straumann kommt an die Börse zurück. Großaktionär Danaher bietet zwischen 15 % und 20 % der Aktien in New York an. Nur ein Vergleich mit Straumann ist möglich, weil beide die Größten sind. Straumann bringt es auf 25 % Marktanteil, Envista auf 19 % und das ist auch der neue Börsenname, den Sie sich bitte sofort merken oder schlicht nutzen. Klare Kaufempfehlung!



