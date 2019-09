Es ist nicht verwunderlich, dass Datadog nach dem Börsengang am letzten Donnerstag einen starken Anstieg hingelegt hat. Der schnell wachsende Anbieter von Cloud-Monitoring- und Analysetools erfüllt alle Kriterien, die aggressive Wachstumsinvestoren gerne bei ihren Investitionen sehen. Es hilft außerdem, dass Bloomberg - am Vorabend des Marktdebüts - meldete, dass Cisco (WKN:878841) angeboten habe, das Unternehmen in den Wochen vor seinem Börsengang für mehr als die 7,8 Mrd. US-Dollar zu übernehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...