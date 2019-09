Wenn man sich so umhört, dann könnte man meinen, es gibt eine neue Wunderwaffe für Kapitalanleger. Ein Finanzprodukt mit geringen Kosten, überschaubarem Risiko und einer Rendite, die sich immer am aktuellen Marktumfeld orientiert. So oder so ähnlich wird über die ETFs berichtet bzw. sieht so die vorherrschende Meinung der meisten Anleger aus, wenn es um die Beschreibung eines Indexfonds geht. Aber passt das wirklich zusammen? Kostengünstig, wenig Risiko und auch noch eine einträgliche Rendite? Irgendwo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...