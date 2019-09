Wien (www.aktiencheck.de) - Politische Unsicherheit in den USA sorgte gestern für Kursverluste an der Wall Street, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Einerseits sei das geplante Amtsenthebungsverfahren wieder etwas in den Vordergrund getreten. Darüber hinaus hätten Berichte belastet, denen zufolge Beschränkungen für US-Firmen bezüglich Huawei bald wieder in Kraft treten könnten. ...

