FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Freitag im Verlauf kaum verändert. Investoren können am Freitag bei Auktionen in Italien zuschlagen und ihren Beständen positive Renditen beimischen. Dabei geht es nach Aussage der DZ Bank um Aufstockungen von drei italienischen Staatsanleihen im Gesamtwert von 7,5 Milliarden Euro. Die Laufzeiten betragen sechs und elf Jahre, die am Donnerstagnachmittag mit einer Rendite von 34 Basispunkten respektive 91 Basispunkten gehandelt wurden.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um einen Tick auf 174,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,37 Prozent und das Tagestief bei 174,2 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.433 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 16 Ticks auf 219,08 Prozent. Der Bobl-Futures verliert einen Tick auf 135,53 Prozent.

September 27, 2019 02:50 ET (06:50 GMT)

