Deutsche Importpreise im August schwächer als erwartet

Die Importpreise in Deutschland sind im August stärker gesunken als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent. Ökonomen hatten nur einen Rückgang von 0,3 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Importpreisrückgang von 2,7 Prozent registriert. Das ist der stärkste Rückgang seit drei Jahren. Im Vorfeld war ein Rückgang von 2,6 Prozent erwartet worden.

EZB-Bankenaufsicht will Stresstests vereinfachen

Die bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelte Bankenaufsicht SSM will die Methodik ihrer Stresstests ändern. SSM-Chef Andrea Enria sagte bei der Jahreskonferenz des Systemrisikorats ESRB in Frankfurt, die Tests könnten ab 2021 in einen Banken- und einen Aufsichtsteil getrennt werden. Das würde die Tests realistischer, relevanter und billiger machen.

Kashkari: Geldpolitik nicht an Finanzstabilität ausrichten

Die US-Notenbank sollte sich nach Ansicht des Präsidenten der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, bei den Überlegungen über einen nächsten Zinsschritt nicht von der Sorge treiben lassen, dass eine Zinssenkung zu Finanzinstabilität führen könnte. Kashkari sagte in einer Rede, jeglichen Problemen bei der Finanzstabilität sei mit regulatorischen Werkzeugen zu begegnen.

Mexikanische Zentralbank senkt erneut die Zinsen

Die mexikanische Zentralbank hat ihre Geldpolitik weiter gelockert. Sie senkte die Zinsen den zweiten Monat in Folge auf nun 7,75 Prozent von 8,00 Prozent. Zwei der fünf Mitglieder des geldpolitischen Rates hatten für eine Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt auf 7,50 Prozent votiert. Die Notenbank verwies auf die nachlassende Inflation, die sich eintrübende Wirtschaft und die Renditen ausländischer und eigener Staatsanleihen.

CDU-Wirtschaftsrat gegen Änderungen am Klimapaket

Der CDU-Wirtschaftsrat hat den Vorstoß der kommissarischen SPD-Vorsitzenden Malu Dreyer für Nachbesserungen beim Klimakompromiss abgelehnt. Wirtschaftsrat-Präsidentin Astrid Hamker sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, sie warne davor, das gerade beschlossene Klimapaket wieder "aufzureißen". Dies widerspreche "jeder wirtschaftlichen Vernunft".

Französischer Finanzminister ruft Deutschland zu mehr Investitionen auf

Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire hat Deutschland zu größeren Investitionen aufgerufen, um das Wirtschaftswachstum in der Eurozone anzukurbeln. "Deutschland muss investieren und zwar jetzt, je früher desto besser", sagte Le Maire bei der Vorstellung des französischen Haushalts für das kommende Jahr.

Bedingungen für EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien

Der Bundestag ist mit der Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien zwar grundsätzlich einverstanden, stellt mit Blick auf das weitere Verfahren aber Bedingungen. Das Parlament billigte Anträge von Union und SPD, in denen diese auch Bedenken hinsichtlich der Lage in beiden Ländern deutlich machen. Die EU-Kommission hatte die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen im Mai empfohlen, eine Entscheidung dazu erfolgte aber noch nicht.

Studie: Online-Kampagnen zur Fehlleitung der öffentlichen Meinung in 70 Ländern

Die Anstrengungen zur gezielten Fehlleitung der öffentlichen Meinung in Online-Diensten nehmen weltweit zu. Nach einer Studie des Oxford Internet Instituts sind inzwischen 70 Länder von Kampagnen betroffen, die von Regierungsstellen oder politischen Parteien ausgehen. Dabei bleibe Facebook die am meisten genutzte Plattform. Sie diente demnach für Kampagnen in 56 Ländern.

Saudi-Arabien will erstmals Touristen-Visa ausstellen

Saudi-Arabien öffnet sich für Urlauber und will erstmals Touristen-Visa ausstellen. Das kündigte das erzkonservative Königreich an. Tourismus-Direktor Ahmed al-Chateeb sprach von einem "historischen Moment für unser Land". Mit der Entwicklung des Tourismussektors will sich das weitgehend von Ölexporten abhängige Land neue Einkommensquellen erschließen.

USA schicken 200 Soldaten und Patriot-Raketen nach Saudi-Arabien

Als Reaktion auf die Luftangriffe auf zwei saudiarabische Ölanlagen entsenden die USA 200 zusätzliche Soldaten sowie Patriot-Abwehrraketen nach Saudi-Arabien. Damit werde der Schutz von wichtiger "militärischer und ziviler Infrastruktur" in dem Königreich verstärkt, sagte ein Pentagon-Sprecher.

Pompeo: US-Regierung hat Bestätigung für Chemiewaffen-Angriff in Syrien

Die US-Regierung hat nach eigenen Angaben Belege für einen Chemiewaffen-Angriff der Truppen von Syriens Machthaber Baschar al-Assad im Mai. Die Regierungstruppen hätten bei einem Angriff in der Rebellenbastion Idlib im Nordwesten Syriens am 19. Mai Chlorgas eingesetzt, sagte US-Außenminister Mike Pompeo.

IAEA: Iran reichert Uran in leistungsstärkeren Zentrifugen an

Der Iran hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA einen weiteren Schritt zum Rückzug aus dem Atomabkommen aus dem Jahr 2015 getan. In der Urananreicherungsanlage Natans kommen unter dem Vertrag verbotene leistungsstärkere Zentrifugen zum Einsatz oder seien dafür vorbereitet, wie aus einem Bericht der IAEA hervorgeht,

Irans Präsident fordert Beweise für Schuldzuweisung zu Angriffen auf Ölanlagen

Einen Tag nach seiner Rede vor der UN-Vollversammlung hat der iranische Präsident Hassan Ruhani Beweise für die Schuldzuweisungen an Teheran wegen der Angriffe auf die Ölanlagen in Saudi-Arabien gefordert. "Jene, die die Vorwürfe erheben, müssen den nötigen Beweis liefern", sagte Ruhani vor Journalisten in New York. "Was ist ihr Beleg?"

US-Regierung will Aufnahme von Flüchtlingen drastisch einschränken

Die US-Regierung will die Aufnahme von Flüchtlingen drastisch einschränken. Das US-Außenministerium erklärte, die jährliche Obergrenze eines Neuansiedlungsprogramms solle von derzeit 30.000 auf 18.000 Flüchtlinge abgesenkt werden. Das entspricht einem Einschnitt von 40 Prozent.

Harte Kritik an Hongkongs Regierungschefin nach 1. Bürgerversammlung

Nach monatelangen Protesten hat sich Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam in einer ersten Bürgerversammlung ihren Kritikern gestellt. Bei der mehr als zweistündigen Diskussionsrunde in einer Hongkonger Sporthalle übernahm Lam erneut die Verantwortung für die Krise in der chinesischen Sonderverwaltungszone.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbraucherpreise vorläufig Sep -0,3% gg Vm, +0,9% gg Vj

Frankreich/Verbraucherpreise vorläufig Sep Prog -0,2% gg Vm, +1,0% gg Vj

Frankreich/Verbraucherpreise HVPI vorläufig Sep +1,1 (Aug: +1,3) % gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Aug unverändert gg Vm; -0,4% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Aug PROGNOSE +0,5% gg Vm; -0,1% gg Vj

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Sep +0,5% (PROG: +0,6%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Sep +0,4% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Sep -0,1% gg Vm

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Sep -12 (Aug: -14)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Sep PROGNOSE: -13

