Harrogate (ots) - Das DoubleTree by Hilton Harrogate Majestic Hotel & Spa hat letzte Woche eröffnet und bringt die bekannte Gastfreundschaft der Hotelmarke Hilton nach Harrogate - laut BBC zählt der Kurort zu den lebenswertesten Städten in Großbritannien. Das neu renovierte Hotel glänzt mit außergewöhnlichem Service, einem exquisiten Spa sowie einzigartigen kulinarischen Konzepten im Herzen von Harrogate.



Im The Harrogate Spa können die Gäste auf der Spa-Terrasse, im Zen-Garten oder in einem der sechs Behandlungsräume bei einer Rasul-Zeremonie ausgiebig entspannen - die Angebote reichen von Gesichtsbehandlungen bis hin zur Hot-Stone-Massage. Wer nicht auf der Suche nach Ruhe und Entspannung ist, findet im Hotel außerdem ein Tanzstudio und ein Fitnessstudio.



Das Hotel verfügt über zwei typisch britische Restaurants:



- Carter's Champagne Bar & Grill nimmt seine Gäste mit auf eine

kulinarische Reise und serviert lokales Fleisch aus der Region,

das im Haus gereift und auf einem Josper Grill perfekt

zubereitet wird, sowie ausgewählte Champagner-, Wein- und

Cocktailkombinationen.

- Federick's Piano Lounge and Terrace ist der ideale Platz, um

einen Kaffee, einen Tee oder einen Cocktail zu genießen und sich

mit Freunden, Kollegen oder der Familie zu entspannen. "Die Stadt Harrogate ist der perfekte Ort, um alles zu erkunden, was Yorkshire zu bieten hat, und wir freuen uns darüber, hier unser erstes Hotel zu eröffnen", sagt Simon Vincent, Präsident, Europa, Naher Osten und Afrika, Hilton. "Mit dem Türkischen Bad und der wunderschönen britischen Landschaft ist es nicht verwunderlich, dass Harrogate mit neun Millionen Touristen pro Jahr nach wie vor ein beliebtes Reiseziel ist."



Das Hotel aus dem 20. Jahrhundert wurde in eine moderne Oase mit viktorianischem Charme verwandelt. Die insgesamt elf Suiten mit separatem Wohnbereich und großzügigem Bad sind optimal für Geschäftsreisen und Wochenendausflüge. Darüber hinaus stehen 173 Standard-, Superior- und Deluxe-Zimmer zur Verfügung, inklusive ein oder zwei Kingsize-Betten und allen Annehmlichkeiten der Marke.



Das Hotel verfügt über 14 Meetingräume, wobei der größte Raum 1.860 Quadratmeter umfasst und Platz für bis zu 350 Gäste bietet. Damit eignet er sich ideal für Konferenzen, Hochzeiten oder Cocktailempfänge. Alle Zimmer bieten Tageslicht und Blick auf das traditionelle Gelände des Hotels.



"Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von DoubleTree by Hilton in diesem Jahr freuen wir uns, die Präsenz der Marke an diesem historischen Standort auszubauen", sagt Shawn McAteer, Senior Vice President und Global Head, DoubleTree by Hilton. "Neueröffnungen wie das DoubleTree by Hilton Harrogate Majestic Hotel & Spa unterstreichen unser Engagement, den Gästen einen herzlichen Empfang und einen komfortablen Aufenthalt zu bieten."



Das Hotel befindet sich im Zentrum der schönen Kurstadt Harrogate, nur wenige Schritte vom denkmalgeschützten Gebäude Royal Pump Room und dem Turkish Bath Harrogate entfernt. York ist ebenfalls in unmittelbarer Nähe, eine Stadt mit kulturellem und historischem Reichtum, die den Reisenden spektakuläre Sehenswürdigkeiten, wie die York Minster, eine der malerischsten gotischen Kathedralen der Welt, bietet. Von Harrogate aus ist das Ripley Castle durch eine zehn minütige Autofahrt zu erreichen.



Das DoubleTree by Hilton Harrogate Majestic Hotel & Spa ist Teil von Hilton Honors, dem preisgekrönten Treueprogramm für die 17 verschiedenen Hotelmarken von Hilton. Mitglieder, die direkt buchen, haben sofortigen Zugriff auf Vorteile, einschließlich eines flexiblen Zahlungssystems, einem exklusiven Mitgliederrabatt, kostenlosem Standard W-LAN und der mobilen Hilton Honors App. Wer direkt bei Hilton.com, über die Hilton Honors App oder andere offizielle Hilton-Kanäle bucht, erhält weitere Vergünstigungen und eine Preisgarantie.



Das DoubleTree by Hilton Harrogate Majestic Hotel & Spa befindet sich an der Ripon Road, Harrogate, HG1 2HU. Für weitere Informationen oder um eine Reservierung vorzunehmen, können Reisende +44 (0)1423 700300 anrufen. Das Hotel ist im Besitz der Cairn Group, die das Majestic Hotel im November 2016 gekauft und im März 2018 mit einer 15 Mio. £ Renovierung begonnen hat. Weitere Informationen zu DoubleTree by Hilton finden Sie unter http://newsroom.hilton.com/.



Hinweise für die Redaktion



Die Cairn-Gruppe ist ein familiengeführtes Unternehmen und einer der führenden britischen Hotel- und Barbetreiber. Seit ihrer Gründung in den frühen 1980er Jahren ist die Marke erheblich gewachsen und heute stolz darauf, 33 Hotels im Portfolio zu haben, die die gesamte Bandbreite Großbritanniens von Brighton bis Aberdeen abdecken. Die Gruppe vereint Familientradition mit individueller Kundenbetreuung.



Über DoubleTree by Hilton



Das DoubleTree by Hilton ist ein schnell wachsendes, globales Portfolio mit mehr als 565 gehobenen Hotels, die über mehr als 130.000 Zimmer auf sechs Kontinenten verfügen. In den letzten 50 Jahren ist DoubleTree by Hilton seiner Philosophie treu geblieben, dass es die kleinen Dinge sind, die einen großen Unterschied machen - von der Begrüßung der Gäste mit einem warmen DoubleTree-Cookie bis hin zur Unterstützung der örtlichen Gemeinde. Dank eines großartigen Teams sorgt DoubleTree by Hilton für das Wohl seiner Gäste und ist nach wie vor ein Symbol für Komfort mit modernen Unterkünften und Annehmlichkeiten, darunter einzigartige Restaurants und Bars, moderne Fitnessangebote sowie Tagungs- und Veranstaltungsräume. Hilton Honors Mitglieder, die direkt über die bevorzugten Hilton-Kanäle buchen, haben Zugang zu sofortigen Vorteilen. Um Reservierungen vorzunehmen, können Reisende doubletree.com besuchen. Verbinden Sie sich mit DoubleTree by Hilton auf Facebook, Twitter und Instagram. Erfahren Sie mehr über die neuesten Markennachrichten unter newsroom.hilton.com/doubletree.



Über Hilton



Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes, global tätiges Hotelunternehmen mit einem Portfolio von 17 erstklassigen Marken, die mehr als 5.900 Hotels mit über 939.000 Zimmern in 114 Ländern und Regionen umfassen. Hilton hat sich dem Ziel verschrieben, das gastfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein, und hat sich so einen Platz in der Liste der besten Arbeitsplätze der Welt im Jahr 2018 verdient. In seiner 100-jährigen Geschichte hat Hilton über 3 Milliarden Gäste beherbergt. Dank des preisgekrönten Gästebonusprogramms Hilton Honors können mehr als 94 Millionen Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, Punkte für Ihre Hotelaufenthalte und für unvergleichliche Erlebnisse sammeln und zudem Sofortvorteile genießen, darunter den digitalen Check-in mit Zimmerauswahl, die digitale Schlüsselkarte und vernetzte Zimmer. Besuchen Sie newsroom.hilton.com für weitere Informationen und verbinden Sie sich mit Hilton über Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.



Pressekontakt:



Jasmin Hemmesi



c/o achtung! Mary GmbH

Ratinger Straße 9

40213 Duesseldorf



Mail: pressebuero.hilton@achtung.de

Telefon: +49 170 4858816

www.hiltonhotels.de



Original-Content von: Hilton, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/136566