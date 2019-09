Und zwar in New York. Die Mainzer wollen es wissen. Vorerst nur 5,6 % als eine Art Test, aber eine Bewertung von 4,4 Mrd. $ sind eine weitere Herausforderung. Im Hintergrund stehen die Strüngmann-Brüder, die das aus anderen Transaktionen schon kennen. Seit der Gründung 2008 hat dieses junge Biotech-Unternehmen sehr anspruchsvolle Ziele in der Pharmaforschung. Viele Details gibt es noch nicht, aber auch hier lohnt sich eine Anfangsposition.



