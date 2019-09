Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Commerzbank-Chef Martin Zielke will die Ausdünnung des Filialnetzes um 200 Zweigstellen nicht als strategische Kehrtwende verstanden wissen. "Die Filiale bleibt eine wichtige Säule unseres Angebots", sagte Zielke bei der Pressekonferenz zum strategischen Umbau der Bank in Frankfurt. "Und mit einem Netz von rund 800 Filialen bleiben wir flächendeckend in ganz Deutschland persönlich präsent."

