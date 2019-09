Cannes, Frankreich (ots) - "And the winner is... Inside Man von Twist & Shout" - waren die Worte beim gestrigen Gala Dinner der Film-Awards in Cannes, die das Herz eines Filmschaffenden schier explodieren lassen. "Das ist eine fantastische Auszeichnung für unsere Arbeit", freut sich Jim Shields, Creative Director Twist & Shout, begeistert und präsentiert strahlend die silberne Delfin-Trophäe. Shields hat die Produktion von Inside Man verantwortet.



Inside-Man ist eine im Netflix-Stil produzierte Serie, die über die Security Awareness Training Plattform von KnowBe4 dem Zuschauer richtiges Verhalten im Kampf gegen Cyber-Kriminalität vermittelt. Als Co-Produzent ist KnowBe4 mindestens genauso stolz und begeistert wie Twist & Shout. Darüber hinaus wird die Synchronisation der Serie in acht Sprachen aktuell von der deutschen KnowBe4-Tochter exploqii produziert.



"Mit Schulungen im Entertainment-Format versetzen wir die Zielgruppe in eine viel bessere emotionale Stimmung, um Wissensinhalte aufzunehmen und Verhalten zu ändern", sagt Christine Kipke. Sie und Detlev Weise, beide Managing Director bei exploqii/KnowBe4 haben Jim Shields zur Award-Verleihung begleitet. "Mit Inside Man haben wir genau den Zeitgeist getroffen", erläutert Detlev Weise und Christine Kipke fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Und das Schöne ist: Dies war erst die erste Staffel...."



Ganz im Netflix-Stil geht die Geschichte also weiter und die Fans von Inside Man in der KnowBe4-Community dürfen schon gespannt auf die Folgen der nächsten Staffel warten.



Gestern Abend wurde aber erst einmal ordentlich der Erfolg gefeiert, bevor die Produktionen von Synchronfassungen und der nächsten Episoden am heutigen Tag weitergehen.



