Wie schwierig eine Mobilitätswende ist, zeigt Hamburg: Die Stadt, in der Autopendler am längsten im Stau stehen, inszeniert sich als Modellstadt. Der Erfolg? Findet vor allem im Konjunktiv statt.

Die Hafencity an einem Hamburger Spätsommermorgen: Verkehrssenator Michael Westhagemann steht vor einem Koloss, der aussieht wie der verhüllte Reichstag in Klein. Eben noch hat es geregnet, doch gleich soll die Sonne rauskommen. Tamtam. Der Vorhang fällt, zum Vorschein kommt Heat, ein autonom fahrender Elektrobus, der auf einer Teststrecke ausprobiert werden soll. Westhagemann jubelt: "Das ist einzigartig. Ich würde sagen: auf der Welt."

Hamburg als der derzeit schönste Abenteuerspielplatz für Verkehrsplaner, -forscher und -politiker. Der Welt. Eine Modellstadt, an der sich alle anderen orientieren sollen. So zumindest das hanseatische Selbstverständnis. Drunter machen sie es hier nicht.

Hamburg hat einiges vorzuweisen: 2021 richtet Deutschlands zweitgrößte Stadt den Weltkongress für intelligente Verkehrs- und Transportsysteme aus. Die Stadt will schon jetzt mit 67 Mobilitätsprojekten beeindrucken: Der autonom fahrende Bus in der Hafencity gehört genauso dazu wie die neun Kilometer lange Teststrecke in der Innenstadt, auf der Volkswagen autonomes Fahren testet. Wärmebildkameras an Kreuzungen gibt es schon, auch Ampeln mit WLAN-Sendern sowie Parkplatzsensoren.

Der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) gefällt sich in der Rolle des vorbildlichen Verkehrsrevoluzzers und Klimaschützers. Er hat den Verkehr als neues Megathema schlechthin ausgemacht, will damit im nahenden Bürgerschaftswahlkampf 2020 punkten und wohl auch seine bundespolitische Ausstrahlung verbessern. Schließlich findet gerade ein inoffizieller Wettbewerb statt, bei dem Deutschland den eifrigsten Klimaretter sucht.Und diesen Titel kann nur bekommen, wer sich den Verkehr vorknöpft - der einzige Sektor, der seinen CO2-Ausstoß seit 1990 nicht gemindert hat. Und daran wird auch das in der vergangenen Woche von der Bundesregierung beschlossene Klimaschutzprogramm 2030 kaum etwas ändern. Zwar sieht es etliche Milliarden Euro Fördergeld für Ladesäulen, das Schienennetz und den öffentlichen Nahverkehr vor. Doch es bleibt nicht nur im Verkehrsbereich weit hinter dem zurück, was andere EU-Staaten für den Klimaschutz tun (siehe Grafik). Vor allem aber, so die Befürchtung von Fachleuten, leitet es keine echte Verkehrswende ein. Christian Hochfeld von der Denkfabrik Agora rechnet vor, durch die Beschlüsse ließen sich nur rund 25 Millionen Tonnen CO2-Emissionen einsparen - halb so viel wie nötig.

Was aber können die Städte leisten, wenn der Bund nicht liefert? Die Antwort müsste in der selbst ernannten Modellstadt Hamburg buchstäblich auf der Straße liegen.

Tut sie aber nicht.

Stattdessen gibt es viele offene Fragen. Tschentschers schöne Projekte sind spektakulär, aber eben auch gewagt. Ob sie erfolgreich sind oder ob sie scheitern, ist vollkommen offen. Für allzu viel Optimismus besteht kein Grund. Denn den für eine erfolgreiche Verkehrswende wichtigsten Konflikt scheut der Hamburger Bürgermeister genauso wie fast alle deutschen Politiker: Er will sich bloß nicht mit den Autofahrern anlegen.

Modellstadt für Murks

Andere Städte in Europa sind auch in der Verkehrspolitik viel konsequenter als die deutschen: Während in Paris ganze Straßen für Pkws gesperrt wurden und in London eine drastische Citymaut erhoben wird, soll sich in der Bundesautofahrerrepublik möglichst niemand verprellt fühlen. Weder in München noch in Berlin, noch in Hamburg.

Eigentlich eignete sich Hamburg ganz ausgezeichnet als Modellstadt: Hier könnte am Reißbrett erprobt werden, was morgen möglich ist, weil heute noch so gut wie gar nichts läuft. Die Verkehrspolitik der Hansestadt schneidet im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten mies ab: Hamburg ist Staumeister, hat ein riesiges Aufholpotenzial, was den Ausbau seiner Radwege anbelangt. Auch deshalb, weil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...