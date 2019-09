Sanftes Lenken statt Verbote - aus dem Kanzleramt heraus verbreitet seit einigen Jahren das Referat "Wirksam Regieren" neue Methoden für Behörden. Ob Klimaschutz durch "Nudging" funktioniert, ist allerdings fraglich.

Was war die Aufregung groß, als das Kanzleramt drei Experten mit Kenntnissen der Psychologie, Anthropologie und Verhaltensökonomie für die Abteilung Politische Planung suchte, damit diese der Regierung helfen, wirksamer zu regieren.

Rund fünf Jahre ist das her. Die Sorge damals: Kanzlerin Angela Merkel wolle die Bürger erziehen, ihnen einen Stupser in Richtung Wohlverhalten geben, sie psychologisch steuern in Richtung Gesundheit, Umweltfreundlichkeit und Zuversicht - in deren eigenem Interesse, versteht sich.

Die Frage heute lautet: Wäre dieses "Nudging" auch ein vielversprechender Ansatz, um die Menschen zu mehr Klimaschutz zu bewegen?

Die Antwort auf die Sorgen von damals: Die Regierung hätte den Bürgern wohl gern das richtige "Framing" offeriert, war aber noch nicht wirklich einsatzbereit. Und jetzt? Hilft "Nudging" beim Klimaschutz nicht wirklich, weil es mit ein bisschen Lenkung eben längst nicht mehr getan ist.

Vater Staat hätte einen Vorschlag

Der Begriff "Nudging" geht auf ein Buch des Ökonomen Richard Thaler und des Juristen Cass Sunstein zurück. Die beiden stützten sich 2008 auf Forschungen des Nobelpreisträgers Daniel Kahneman, dass Menschen oft aus einer kurzfristigen Laune heraus Entscheidungen treffen, von denen sie eigentlich wissen, dass sie ihnen langfristig schaden: ...

