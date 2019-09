Zürich (ots) - Wer in Zürich eine möblierte Wohnung oder ein Hotelzimmer sucht, der ist gut beraten, wenn er einem Partner vertraut, der Komfort, Sicherheit, Voll-Service und Preis-Vorteile garantiert. Das Team von PABS ist isaap-zertifiziert und setzt Alles daran den Kunden mehr zu bieten. Die möblierten Wohnungen von PABS findet man unter http://www.pabs.ch "Wohnungssuche".



Garantie durch isaap-Zertifizierung



Die PABS ist der isaap-zertifizierte Qualitätsanbieter in Zürich, der nebst Preis-Vorteilen wichtige weitere Kriterien für möbliertes Wohnen erfüllt:



- Führend für Komfort und zentrale Lagen - grosse Auswahl verschiedener Wohnungs-Grössen, Ausstattungen und

Einrichtungen - zeitgemässe Küchenausstattungen für kostengünstigeres Essen und

Trinken im eigenen Heim - Sehr gute Instandhaltung und Pflege der Wohnungen. Guter

TV-Komfort, WLAN - Wohlfühl-Ambiente mit Wochenservice inklusive Reinigung und

Wäschewechsel - 5-Stern Service dank kompetentem, motiviertem Team und Betreuung

durch die geschäftsführenden Partner. Der weltweit geprüfte Qualitäts- und Service-Standard "isaap" der "association of serviced apartment providers" sichert hohe Kunden-Zufriedenheit durch den geprüft hohen Standard bei Wohnqualität, Dienstleistungen, Komfort, Gesundheit und Sicherheit.



Optimale Unterkunft in Zürich bei Relocation oder längerem Aufenthalt



Ein Neu-Zuzug oder Aufenthalt in Zürich wird stark beeinflusst durch die Wohnqualität zu Beginn und in der ersten Phase. Damit der Start reibungslos und optimal gelingt, wird oft eine minutenschnell buchbare, qualitätsgeprüfte und kostengünstige möblierte Wohnung von PABS gewählt. Für die möblierte Wohnung sprechen auch wichtige Vorteile im Vergleich zu einem Hotelaufenthalt (Komfort, Privatsphäre, gewichtige Kostenvorteile bei Unterkunft und Essen, usw.). Bei temporären Aufenthalten in Zürich ab 14 Tagen lohnt sich dieselbe Lösung, aus ähnlichen Gründen.



Die Angebote für möblierte Wohnungen in Zürich findet man im Internet unter http://www.pabs.ch "Wohnungssuche".



Für das PABS-Team steht die Zufriedenheit Ihrer Kunden an erster Stelle.



Kontakt:



Giancarlo Fiorio

PABS Résidences + Appartements AG

+41 44 491 41 16

pabs@pabs.ch



Original-Content von: Pabs Résidences + Appartements AG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100055350/100833047