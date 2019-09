AARHUS (dpa-AFX) - Der dänische Windanlagenhersteller Vestas will im Heimatmarkt sowie in Deutschland rund 590 Stellen streichen. Die Kürzungen seien eine Reaktion auf eine Veränderung der Nachfrage am Markt, teilte Vestas am Freitag in Aarhus mit. So würde das Unternehmen die Produktion der V136-Windanlagen herunterfahren. Vestas beschäftigte weltweit zum Halbjahr 24 500 Mitarbeiter. Die Aktie geriet auf die Nachricht hin unter Druck und liegt in Kopenhagen mit 1,86 Prozent im Minus. /fba/jha/

