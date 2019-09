Unterföhring (ots) -



"Ich habe schon einige Kämpfe in meinem Leben geführt und ich werde

auch diesen Kampf führen." Manuela Schwesig, amtierende

Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, ist eine von rund

72.000 Frauen, die 2019 in Deutschland an Brustkrebs erkrankten

(Quelle: Deutsche Krebshilfe). Somit ist Brustkrebs die häufigste

Krebsart bei Frauen. Das nimmt sixx zum Anlass und zeigt zum

Weltbrustkrebstag am 1. Oktober 2019, ab 22:20 Uhr zum ersten Mal im

deutschen Fernsehen einen Podcast als Sonderprogrammierung im TV. Mit

Leichtigkeit, aber ohne zu bagatellisieren: In "2 Frauen, 2 Brüste"

sprechen Paulina Ellerbrock und Alexandra von Korff über ihr Leben

nach der Schock-Diagnose "Brustkrebs".



sixx-Senderchefin Wiebke Schodder: "Wir machen auch in diesem Jahr

voller Überzeugung Programm zum Weltbrustkrebstag, um bei unseren

Zuschauerinnen ein noch größeres Bewusstsein für dieses wichtige

Thema zu wecken. Ich bin selbst begeisterte Hörerin des Podcasts von

Paulina und Alexandra, denn ihre Stärke, ihr Lebensmut und die

inspirierende Haltung der beiden beeindrucken mich jedes Mal aufs

Neue. Ich freue mich sehr, dass wir diese tollen Frauen jetzt nicht

mehr nur hören, sondern auch sehen können!"

Schmerzen, Chemotherapie, Übelkeit, Gewichtszunahme und vollständiger

Haarverlust - Paulina Ellerbrock und Alexandra von Korff geht es

zurzeit zwar wieder gut, doch sie wollen Betroffenen zeigen: Ihr seid

nicht alleine! Paulina erzählt von einem Lichtblick nach der Therapie

beim Duschen: "Ich ging mit meiner Seife drüber und es knisterte auf

meinem Kopf, weil da wieder Haare waren, die knistern konnten [...]

und dann dachte ich 'Du gehst jetzt einfach in die Drogerie und

sagst: Hallo, Shampoo-Abteilung, ich bin wieder da!'" Ernsthaft,

lebensfroh, selbstironisch, aber auch traurig: In drei nacheinander

ausgestrahlten Folgen widmen sich die beiden Frauen den Themen "Dr.

Google", "Beauty" und "Freundschaften".



Saveyourboobs: Unter https://www.sixx.de/redstyle/specials/save-your

-boobs/brustkrebs-fakten findet Frau - und übrigens auch Mann, denn

sie können ebenfalls von Brustkrebs betroffen sein - die wichtigsten

Fakten rund um Brustkrebs. Außerdem zeigt Sex- und Beziehungsexpertin

Paula Lambert unter dem Motto "Know your Lemons", wie Brüste richtig

abgetastet werden.



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Eva Gradl

Kommunikation / PR Factual & Sports

Tel. +49 [89] 9507-1127

Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com

http://presse.sixx.de



Bildredaktion:

Clarissa Schreiner

Tel. +49 (89) 9507-1191

Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com



Original-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/58227