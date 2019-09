++ DE30 testet kurzfristige Widerstandszone unterhalb von 12.320 Punkten ++ Commerzbank erwartet für dieses Jahr kein Umsatzwachstum mehr ++ Infineon fällt nach Herabstufung durch Bankhaus Metzler ++Die Aktien in Europa starteten den Handel am Freitag trotz der enttäuschenden Sitzung gestern an der Wall Street höher. Der britische FTSE 100 (UK100) steigt dank der Schwäche des GBP am stärksten, während Aktien aus Polen und Italien in der Nähe ihrer gestrigen Schlusskurse auf der Stelle treten. Quelle: xStation 5 DE30 TESTET KURZFRISTIGE WIDERSTANDSZONEDer deutsche Leitindex0 konnte zu Beginn der gestrigen Sitzung die kurzfristige Abwärtstrendlinie sowie das 38,2% Fibo-Niveau der ...

