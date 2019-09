Beim Tollwutimpfstoff Mérieux gibt es in ganz Europa einen Lieferunterbruch, der voraussichtlich bis im übernächsten Jahr dauern wird.Bern - Weil die Impfstoffe gegen die Tollwut knapp sind, hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) Sparempfehlungen an die Ärzteschaft, Impfzentren und Spitäler herausgegeben. Der Lieferengpass dürfte bis 2021 andauern. Beim Tollwutimpfstoff Mérieux gibt es in ganz Europa einen Lieferunterbruch, der voraussichtlich bis im übernächsten Jahr dauern wird, wie das BAG kürzlich mitteilte.

