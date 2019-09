Warum ist noch niemand früher darauf gekommen? Logische Datenverarbeitung klingt so revolutionär wie die Idee im Fußball, dass nur der Tore schießen kann, der den Ball hat. Oder die jüngst umgesetzte Idee der österreichischen Regierung, im Krisenfall Ministerposten mit Personen zu besetzen, die tatsächlich Ahnung vom Thema haben.

Zwar ist nichts so alt wie die Zeitung von gestern. Daten von gestern verwandeln sich dagegen in heißen Scheiß, wenn man Technologien von morgen nutzt. Denn die Daten, auf denen die logische Allwissenheit der digitalen Anlagenzwillinge basieren soll, sind nicht neu - die hat nur jemand anderes. In diesem Fall das jeweilige Feldgerät, das mangels Anschlüssen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...