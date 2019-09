Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktie der London Stock Exchange (LSE) von 6800 auf 7400 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die europäischen Börsenbetreiber dürften im dritten Quartal von gestiegenen Volatilitäten an den Finanzmärkten und von planmäßig laufenden Wachstumsinitiativen profitiert haben, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte verlagerte die Bewertungsbasis für die LSE-Aktie von 2020 auf 2021./edh/jha/

