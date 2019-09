Zürich (awp) - In einem insgesamt als eher ruhig eingestuften Handel knüpft der Schweizer Aktienmarkt zum Wochenschluss an seine Vortagesgewinne an. Laut Händlern war es wichtig, dass der Leitindex SMI am Vortag die 10'000-Punkte-Marke wieder überschritten und diese bis Handelsschluss gehalten hat. Auf Nachrichtenseite ...

