BERLIN (Dow Jones)--Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung schlägt zur Vermeidung von Armut durch Pflegebedürftigkeit eine Pflegevollversicherung vor. "Ein Drittel der in Heimen Gepflegten sind aktuell auf Sozialhilfe angewiesen", heißt es in einer neuen Studie, die der Gesundheitsökonom Heinz Rothgang erstellt hat. "Eine Pflegevollversicherung, die alle Kosten für Pflegeleistungen abdeckt, würde die finanzielle Belastung deutlich reduzieren."

Dabei würden die zusätzlichen Kosten für die große Mehrheit der Versicherten und der Arbeitgeber überschaubar sein, wenn die Pflegeversicherung künftig als soziale Bürgerversicherung ausgestaltet würde, so die Studie. Nach den Berechnungen des Bremer Wissenschaftlers würden sich für Versicherte die Zusatzkosten für eine Vollabsicherung auf durchschnittlich rund 65 Euro im Jahr belaufen und für Arbeitgeber auf durchschnittlich 25 Euro im Jahr.

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) machte sich für eine Pflegevollversicherung stark. Seit Oktober 2018 sei die Eigenbeteiligung im Bundesdurchschnitt um mehr als 110 Euro auf nunmehr fast 1.930 Euro im Monat gestiegen.

"Gute Pflege muss für jede und jeden bezahlbar sein, aber im Moment macht sie viele Menschen arm", sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach am Freitag in Berlin. "Gerade angesichts der noch ausstehenden Reformen in der Pflege müssen die Betroffenen und ihre Angehörigen vor der Kostenfalle geschützt werden, die die Zuzahlungen in der Pflege oftmals bedeuten."

Das Bundesverfassungsgericht habe schon vor Jahren gefordert, dass die Lasten zwischen sozialer und privater Pflegeversicherung ausgewogen verteilt werden. "Mit einer Pflegevollversicherung, die perspektivisch alle Bürger beteiligt, könnte das endlich erreicht werden", betonte Buntenbach.

Die Vollversicherung aller pflegerischen Leistungen, die im Rahmen einer Bürgerversicherung finanziert würde, wäre eine denkbare Antwort auf die drängenden Herausforderungen in der Pflege. Die Pflegekosten zu finanzieren sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der die starken Schultern mehr tragen müssen als die schwachen, mahnte der DGB.

September 27, 2019 05:33 ET (09:33 GMT)

