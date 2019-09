Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank erhofft sich aus der Komplettübernahme der Direktbanktochter Comdirect Synergien und Skaleneffekte. Eine Zweimarkenstrategie ergebe Sinn, solange beide Banken wachsen und der Aufwand überschaubar ist, sagte Commerzbank-Vorstandschef Martin Zielke bei der Pressekonferenz zum neuerlichen Umbau der Bank in Frankfurt. "Dieses getrennte Wachstum hat aber einen abnehmenden Grenznutzen, insbesondere da sich die Geschäftsmodelle weiter annähern." Deswegen sei es sinnvoll, bei Vertrieb und Marketing auf eine Marke zu setzen. Die Marke Comdirect werde als Produktmarke für das Brokerage erhalten.

Dass durch die Zusammenführung beider Angebote die Comdirect-Kunden abwandern, glaubt Zielke nicht. Er versicherte, dass sich für Kunden der Comdirect "im praktischen Sinne" kaum etwas ändere. Allerdings könnten die Kunden in Zukunft auch Filialdienstleistungen der Commerzbank wahrnehmen.

Die Commerzbank bietet den Aktionären der ausstehenden 18 Prozent der Comdirect-Anteile 11,44 Euro je Aktie, was einer Prämie auf den unbeeinflussten Schlusskurs am 19. September von 25 Prozent entspricht. Finanzvorstand Stephan Engels bestätigte, dieses Angebot nicht erhöhen zu wollen. Die Commerzbank strebt eine Beteiligung von mindestens 90 Prozent an, derzeit hält sie rund 82 Prozent.

Die dadurch entstehenden Kosten von rund 290 Millionen Euro sind nicht in dem für den Konzernumbau angegebenen Aufwand von 1,6 Milliarden Euro für Investitionen und Restrukturierung enthalten, so Engels.

Was die Integration der Comdirect in den Commerzbank-Konzern für die Mitarbeiter der Tochtergesellschaft bedeutet, ist noch unklar. Auf die Frage nach einer Garantie für die Erhalt des Comdirect-Hauptsitzes in Quickborn gab sich Zielke zurückhaltend. "Ich werde dazu nichts sagen", so Zielke und verwies auf anstehende Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern.

