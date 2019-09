Microsoft - Der wertvollste Wert der Welt

Richard Pfadenhauer,

1,07 Billionen US-Dollar bringt die Aktie von Microsoft derzeit auf die Waage und führt damit aktuell das Ranking der weltgrößten notierten Unternehmen an. Im laufenden Jahr entwickelte sich das Papier mehr als doppelt so stark wie der S&P500 Index und notiert im Bereich des Allzeithochs. Kommende Woche wird der Konzern auf einem eigenen Surface Event in New York neue Geräte vorstellen. Möglicherweise bekommt die Aktie weiteren Schwung.

Knapp 13 Jahre - von Mitte 2000 bis Ende 2013 pendelte die Aktie von Microsoft in einer Range zwischen 20 und 37 US-Dollar. Das Papier galt als langweilig und war unter Anleger wenig beliebt. Dann übernahm Satya Nadella das Ruder beim Softwareriesen. Seither hat sich der Aktienkurs knapp vervierfacht! Nadella hat den Konzern neu aufgestellt. Im Bereich "Productivity and Business Process" sind unter anderem das traditionelle Geschäft mit Office-Software, Outlook sowie die Job-Plattform LinkedIn gebündelt. Seit 2015 legte der Umsatz um rund 55 Prozent zu und die operative Marge lag 2019 bei über 39 Prozent. Das vermeintlich kleinste aber am stärksten wachsende Geschäft ist der Cloud-Sektor. Um über 64 Prozent stieg der Umsatz seit 2015. Die dritte Säule bildet das Geschäft mit der Windows-Plattform und der Spielebereich rund um die XBox. 2015 steuerte der Sektor noch 46 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Inzwischen sind es nur noch 36 Prozent. Damit ist der Konzern besser ausbalanciert und die operative Marge konnte von knapp 30 auf 34 Prozent erhöht werden.

Vergangene Woche kündigte der Softwareriese ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 40 Mrd. USD an. Zudem wird die Quartalsdividende um 11 Prozent auf 0,51 USD erhöht. Die Mehrheit der Analysten sind nach Angaben von Thomson Reuters mittelfristig optimistisch für die Aktie gestimmt. Frei von Risiken ist das Papier dennoch nicht. Ein Rückgang des Gesamtmarkts oder Hiobsbotschaften seitens des Unternehmens könnten zu Rücksetzern führen.

Charttechnischer Ausblick: Microsoft



Widerstandsmarken: 141,60/150,00/155,00 USD

Unterstützungsmarken: 130,70/133,30/135,00 USD

Die Aktie von Microsoft bildet seit einigen Wochen ein aufwärtsgerichtetes Dreieck mit Barriere bei 141,60 USD. In den zurückliegenden Tagen näherte sich das Papier der Obergrenze. Gelingt der Ausbruch über die Marke besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 150 und im weiteren Verlauf bis 155 USD. Zwischen 130,70 und 135 USD findet die Aktie eine starke Unterstützungszone. Die Bären dürften frühestens unterhalb dieser Zone das Zepter in die Hand nehmen.

Microsoft in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 10.05.2018 - 26.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Microsoft in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.09.2014 - 26.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

