Saarbrücken (ots) - Unbekannte haben im Untergeschoss des Reichstagsgebäudes erneut eine Skulptur des französischen Künstlers Christian Boltanski attackiert und beschädigt. Das berichtet die "Saarbrücker Zeitung" (Sonnabendausgabe).



Das Werk besteht aus 4781 übereinander gestapelten Metallkästen, jedes für einen der Abgeordneten, die von 1919 bis 1999 bei demokratischen Wahlen in das Parlament gewählt worden waren. Darunter auch alle Nazi-Abgeordneten der Reichtstagswahlen bis 1933. Derzeit sind die Metallboxen von Josef Goebbels und Hermann Göring regelrecht eingetreten, die von Adolf Hitler ist eingedellt, das Namensschild teilweise abgelöst.



Das "Archiv der Abgeordneten" war in der Vergangenheit schon öfter in ähnlicher Weise angegriffen worden. Die Schäden sollen wie bisher in Absprache mit dem Künstler repariert werden, sagte die Bundestagsverwaltung der Zeitung. Je nach Größe des Schadens müssten dafür mehrere hundert Euro aufgewandt werden.



