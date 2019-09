Der Augenlaser-Spezialist plant einen der ersten deutschen Börsengänge in Hongkong. Damit will das Unternehmen seine Expansion in China vorantreiben.

Der Hamburger Augenlaser-Spezialist Euroeyes drängt an die Börse in Hongkong. Diesen Freitag hat Firmengründer Jørn Jørgensen den IPO für den 15. Oktober angekündigt. Mit dem eingenommenen Geld will er vor allem die Expansion nach China finanzieren.

Trotz der derzeitigen politischen Spannungen in Hongkong hält Euroeyes an seinen Plänen fest. Es handelt sich dabei um einen der ersten Börsengänge eines deutschen Unternehmens in Hongkong. 2009 war die Schramm Holding aus Offenbach an die dortige Börse gegangen, die zwei Jahre später von Akzo-Nobel gekauft wurde. Bereits seit 1993 ist die Modekette Esprit in Hongkong notiert.

Jørgensen will die Papiere zu einem Preis zwischen 6,20 und 8,80 Hongkong-Dollar (0,72 bis 1,03 Euro) ausgeben. Bei einem mittleren Preis könnte das Unternehmen damit rund 526,7 Millionen Hongkong-Dollar (61,5 Millionen Euro) einnehmen.

40 Prozent des Erlöses sollen in neue Augenkliniken in China ...

