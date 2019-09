München (ots) - Dritte Staffel der interaktiven Dating-Show



- Neue Folge heute Abend um 22:25 Uhr bei RTL II Nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht in der Privat-Suite kehren Yasin und Samira am nächsten Morgen in die Villa zurück. Wie nahe sind Yasmira sich dort gekommen? Die Single-Jungs Roman, Sidney und Aleks erwartet heute eine Kettenreaktion: Verbunden mit Handschellen müssen sie den Tag mit einer Islanderin verbringen. Nicht alle sind mit der Frau an ihrer Seite einverstanden. Dem temperamentvollen Yasin ist die Aktion ein besonderer Dorn im Auge. Die bevorstehende Paarungszeremonie mit Jana Ina heizt die angespannte Stimmung unter den Islandern noch mehr an. Als für Danilo eine geheimnisvolle Nachricht eingeht liegen die Nerven endgültig blank. Die Emotionen kochen hoch und das Drama nimmt seinen Lauf.



Glücklich und zufrieden kehren Yasmira am nächsten Morgen aus der Privat-Suite in die Villa zurück und werden dort mit großem Hallo und Gejohle empfangen. Beide schwärmen vor den anderen von der schönen Nacht und den guten Gesprächen. Beim Girlstalk wollen die Islanderinnen ALLES von Samira wissen. Und auch Yasin wird von seinen BROs gelöchert.



Prank-time auf "Love Island": Mischa liegt mit geschlossenen Augen auf dem Daybed und lässt sich die Sonne auf seine Muskeln scheinen. Für Aleks und Dana die perfekte Vorlage für einen kleinen Streich: Einseifen mit Kokoscreme. Auf leisen Sohlen pirschen sie sich an den Muskelmann. Dieser hat die Lunte längst gerochen. Blitzschnell wehrt er die "Kokoscreme-Attacke" ab und lenkt sie um. Ricarda ist "not amused", schließlich ist sie nun plötzlich das Opfer des Streichs. Wieder ein Anlass, ihre Beziehung zu hinterfragen?



Kettenreaktion für die Single-Jungs Roman, Aleks und Sidney: Sie verbringen den Tag mit Handschellen - allerdings nicht alleine. Die Zuschauer haben via App ihre Stimme abgegeben und jeweils eine Islanderin für sie bestimmt: Roman bekommt Soldatin Dana an seine Seite, Sidney wird mit Studentin Lina "verbandelt" und Aleks darf sich an die hübsche Zugbegleiterin Samira ketten. Dem temperamentvollen Yasin steht der Groll über die Kettenreaktion ins Gesicht geschrieben. Samira ist schließlich sein Couple. Während die beiden vergnügt im Pool plantschen, powert sich Yasin bei einer Doppeleinheit Sport aus. Hält ihn das davon ab, seinem Rivalen Aleks dazwischenzufunken?



Große Unruhe in der Villa: Die bevorstehende Paarungszeremonie mit Jana Ina wirft ihre Schatten voraus. Bleibt es bei den "Dreamcouples seit Tag eins"? Oder tanzt einer aus der Reihe? Die Stimmung ist angespannt. Doch damit nicht genug. Danilo erhält eine geheimnisvolle Nachricht über eine folgenschwere Veränderung in der Villa. Seine Sprachlosigkeit sorgt für ein heftiges Beben unter den Islandern. Die Spekulationen werden immer wilder und lösen emotionale Diskussionen aus. Wer spielt mit dem Gedanken "Love Island" deswegen zu verlassen?



Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"



Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.



