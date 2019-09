Grenzach-Wyhlen (ots) - Mehr Aufmerksamkeit für Multiple Sklerose (MS) will die Roadshow der Patientenkampagne "trotz ms - TRÄUME WAGEN" erzielen: Ein MS-Tourbus macht vom 18. bis 23. Oktober 2019 Station in sechs Städten Deutschlands. Im Bus kann man typische MS-Symptome nachempfinden, sich über die chronische Nervenerkrankung informieren und mit Betroffenen austauschen. Neurologen und MS-Schwestern geben in Experten-Talks fachlichen Rat und stehen für individuelle Fragen zur Verfügung. Zudem berichten Menschen mit MS, wie sie trotz der schweren Erkrankung ihr Leben meistern. Die seit zwei Jahren bestehende Patientenkampagne trotz ms - TRÄUME WAGEN wurde von Roche Pharma AG ins Leben gerufen, um Menschen mit MS zu ermutigen, optimistisch den Blick nach vorne zu richten und Träume zu wagen. Der Besuch des Tourbusses ist an folgenden Terminen* von 11.00 - 18.00 Uhr kostenfrei möglich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich:



- Freitag, 18.10. - Freiburg (Platz der Alten Synagoge)

- Samstag, 19.10. - Ulm (Hans-und Sophie Scholl-Platz)

- Sonntag, 20.10. - Nürnberg (Platz vor der Lorenzkirche)

- Montag, 21.10. - Leipzig (Augustusplatz)

- Dienstag, 22.10. - Hannover (Georgsplatz)

- Mittwoch, 23.10. - Köln (Harry-Blum-Platz) Unter Symptomen wie bspw. Müdigkeit, Sehstörungen oder Bewegungseinschränkungen leiden Menschen mit MS nicht nur physisch, sondern auch emotional. Da die Symptome von MS für Außenstehende oftmals unsichtbar scheinen, möchte trotz ms - TRÄUME WAGEN der chronischen Erkrankung ein Gesicht geben und für besseres Verständnis in der Bevölkerung sorgen. Dafür wird die Patientenkampagne erstmals auf Tour gehen und in einem speziellen MS-Tourbus vermitteln, wie es sich anfühlt, unter MS-Symptomen zu leiden.



Wayne Carpendale unterstützt trotz ms - TRÄUME WAGEN bereits seit dem Start im September 2017 und stellt anlässlich des zweiten Geburtstags der Kampagne rückblickend fest: "In den letzten zwei Jahren konnte ich die Menschen, die sich bei trotz ms engagieren, näher kennenlernen. Ihre persönlichen Lebensgeschichten sind inspirierend, weil sie ihre Träume trotz der MS weiter verfolgen und sich nicht unterkriegen lassen. Das finde ich bewundernswert und unterstütze es von ganzem Herzen - gerade auch, weil es viele Missverständnisse rund um dieses Thema gibt und Betroffene in der Öffentlichkeit oft auf Unverständnis stoßen."



Das "trotz ms" Angebot: Die Services



Unter dem Slogan "Deine MS. Dein Leben. Deine Information." wird pünktlich zum zweiten Geburtstag die Facebook-Fanpage (@trotz_ms) gestartet. Das trotz ms-Team möchte Menschen mit MS und Interessierten die Möglichkeit bieten, sich über Social Media zu vernetzen und auszutauschen. Diese Möglichkeit bietet auch bereits der Instagram-Kanal (@trotz_ms) sowie die Website www.trotz-ms.de. Regelmäßige Beiträge über die Erkrankung, News aus der Forschung, Alltags- und Food-Tipps sollen auf allen Plattformen informieren. Daneben berichten die trotz ms-Redakteure im Blog Starke Worte auf www.trotz-ms.de aus ihrem Leben mit MS. Ziel ist es, anderen Betroffenen und Angehörigen zu zeigen, dass man trotz möglicher Einschränkungen durch die MS seine Träume verwirklichen kann.



Des Weiteren bietet trotz ms Betroffenen und Interessierten eine Reihe an Servicematerialien wie die beiden Broschüren "Multiple Sklerose - Gut zu wissen" und "Diagnose PPMS - Leben mit Primär Progredienter Multipler Sklerose". Zweimal im Jahr erscheint zudem trotz ms DAS MAGAZIN mit Erfahrungsberichten der Starke Worte Redakteure, spannenden Artikeln sowie Tipps und News rund um das Leben mit MS. Die Broschüren und das Magazin können kostenlos über www.trotz-ms.de bestellt bzw. abonniert werden.



Speziell für Betroffene mit MS und deren Angehörige gibt es trotz ms MEIN SERVICE, das kostenlose, mehrsprachige Patientenprogramm zur Kampagne. Es umfasst ein breites Angebot aus ganz persönlicher telefonischer Beratung, Informations- und Servicematerialien. trotz ms MEIN SERVICE soll Hilfestellungen bieten und Betroffene im Alltag mit ihrer Erkrankung unterstützen. Interessierte können die Anmeldeunterlagen auf www.trotz-ms.de oder über die kostenlose Servicenummer - 0800.1010800 - anfordern und sich für den Service registrieren. Sie bekommen anschließend einen persönlichen Ansprechpartner zugeteilt, der sie langfristig und individuell betreut.



* Die Haltestellen sind noch nicht final, Abweichungen sind möglich. Bitte schauen Sie vor dem Besuch des Tourbusses auf www.trotz-ms.de nach der finalen Route der trotz ms Roadhshow.



