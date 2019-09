Aareal Bank - Ein Traumchart

Ingmar Königshofen,

Die Bankenbranche steckt im Krisenmodus, was auch sich sehr gut am Kursverlauf der Institute ablesen lässt. Nach einem mehr als einjährigen Abschwung bei der Aareal Bank hat der Wind zuletzt merklich gedreht, ein Trendwechsel wird nun sehr wahrscheinlich.

Das im MDAX notierte Unternehmen Aareal Bank setzt heute Maßstäbe und hat sich gleich zu Beginn des heutigen Handels an die Spitze der Gewinnerliste gesetzt. Damit wird die seit Ende Juni bestehende Aufwärtsphase weiter fortgesetzt und erlaubte es sogar den vorausgegangenen Abwärtstrend zu überwinden und damit aus technischer Sicht ein klares Kaufsignal aufzustellen. Nichtsdestotrotz beherrscht übergeordnet seit 2015 eine intakte Seitwärtsbewegung zwischen 21,51 und 41,60 Euro das Handelsgeschehen und den Kursverlauf der Bank. Das verstärkt im Immobiliengeschäft tätige Geldhaus profitiert weiter vom Bauboom, aber auch ein Blick auf die Aktionärsstruktur lässt einiges über die größten Teilhaber durchblicken. Günstig ist das Wertpapier allemal bewertet, Geduld sollte dabei aber keine einnehmende Rolle spielen.

Ziele sind klar abgesteckt

Die Grundtendenz bei der Aareal Bank ist klar aufwärts gerichtet, weitere Gewinne bis an die nächste Hürde bestehend aus dem 50-Tage-Durchschnitt bei 28,28 Euro wahrscheinlich. Darüber bestünde innerhalb des aktuellen Aufschwungs sogar die Möglichkeit bis an die Marke von 31,50 Euro und somit die Zwischenhochs aus Mai 2019 anzuknüpfen. Von da an dürfte es mit höherem Aufwand verbunden sein, weitere Gewinne durchzusetzen. Eine schlagartige Eintrübung des Kursverlaufs ergibt sich nach aktueller Auswertung aber erst unter dem Niveau von rund 26,00 Euro. Abgaben zurück auf 24,90 Euro könnten dann rasch folgen, darunter würde sich der heutige Vorstoß als klares Fehlsignal interpretieren lassen und könnte sogar zu einem Rücklauf der Aktie an die Junitiefs von 22,44 Euro führen.

Widerstände: 28,00; 28,82; 29,45; 30,00; 30,73; 31,50 Euro

Unterstützungen: 26,04; 26,40; 25,30; 24,21; 24,00; 22,99 Euro

Aareal Bank in Euro im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 12.11.2018 - 27.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005408116

Aareal Bank in Euro im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.09.2014 - 27.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005408116

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull Open End Optionsschein auf AAREAL BANK für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Abstand zum Basispreis in Prozent Aareal Bank HU3SU2 0,75 20,435823 3,75 26,37 Aareal Bank HZ1CB9 0,39 24,139614 7,30 13,03

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.09.2019; 13:57 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf AAREAL BANK für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Abstand zum Basispreis in Prozent Aareal Bank HX3L60 0,66 34,123668 4,27 22,95 Aareal Bank HX569M 0,31 30,583039 9,25 10,20

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.09.2019; 14:02 Uhr

