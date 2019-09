Verimatrix (Euronext Paris: VMX), ehemals Inside Secure, ein weltweit tätiger Anbieter von Sicherheits- und Analyselösungen zum Schutz von Geräten, Diensten und Anwendungen, gab heute bekannt, dass er seinen Halbjahresfinanzbericht per 30. Juni 2019 ("Rapport Financier Semestriel") der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und bei der französischen Finanzaufsichtsbehörde (Autorité des marchés financiers die "AMF") eingereicht hat. Der Bericht ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar: http://www.verimatrix-finance.com/en.

Das Unternehmen veröffentlicht in seinem Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2019 nach Abschluss der Erstkonsolidierung der Verimatrix, Inc. und der prüferischen Durchsicht des Jahresabschlusses durch die Wirtschaftsprüfer ein nach dem IFRS ermitteltes Betriebs- und Nettoergebnis, das besser als das am 29. Juli 2019 ausgewiesene ist, während die am 29. Juli 2019 bereinigten Pro-forma-Ergebnisse weitgehend unverändert bleiben.

(in $'000) Betriebs- Ergebnis (IFRS) Nettoergebnis (IFRS) Pro-forma EBITDA Zum 29. Juli 2019 (6.037) (6.460) 10.015 Abschluss der Berechnung der Rückstellung für die Restrukturierung von Verimatrix, Inc. 608 608 Abschluss der latenten Steuerberechnung von Verimatrix, Inc. zum 30. Juni 2019 141 Umgliederung von Fremdwährungsgewinnen/-verlusten zwischen Betriebs- und Finanzergebnis (201) (201) Rückstellung für Versicherungsansprüche 150 150 150 Endgültige Zahlen (5.480) (5.561) 9.964

Finanzkalender

Umsatz im dritten Quartal 2019: 15. Oktober 2019 (nach Börsenschluss)

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris VMX) ist ein global tätiger Anbieter von Sicherheits- und Analyselösungen zum Schutz von Geräten, Diensten und Anwendungen über mehrere Märkte hinweg. Viele der größten Serviceprovider und führenden Innovatoren weltweit vertrauen auf Verimatrix, wenn es um den Schutz von Systemen geht, auf die sich Menschen tagtäglich verlassen, darunter mobile Apps, Unterhaltung, Bankwesen, Gesundheitswesen, Kommunikation und Transportwesen. Verimatrix bietet anwenderfreundliche Software-Lösungen, Cloud-Dienste und Silicium-IP, die beispiellose Sicherheit und Business Intelligence liefern. Seit über zwei Jahrzehnten befähigt und schützt Verimatrix seine Kunden, darunter IoT-Software-Entwickler, Gerätehersteller, Halbleiterhersteller, Serviceprovider und Inhaltvertreiber. Weitere Informationen: www.verimatrix.com.

