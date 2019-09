Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Hella nach der jüngsten September-Rally der Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 40 auf 45 Euro angehoben. Der verbleibende Aufwärtstrend reiche nun für eine andauernde Kaufempfehlung nicht mehr aus, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das erste Geschäftsquartal habe jedoch erneut unterstrichen, dass der Autozulieferer auf dem Weg zu einem überdurchschnittlich profitablen Wachstum ist./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A13SX22

AXC0178 2019-09-27/14:45