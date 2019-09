Neue SEO-Spezialagentur mit globaler Ausrichtung gegründet - MONDIS macht Websites fit mit internationalem SEO DGAP-News: MONDIS GmbH / Schlagwort(e): Markteinführung/Sonstiges Neue SEO-Spezialagentur mit globaler Ausrichtung gegründet - MONDIS macht Websites fit mit internationalem SEO 27.09.2019 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Neue SEO-Spezialagentur mit globaler Ausrichtung gegründet MONDIS macht Websites fit mit internationalem SEO Mit MONDIS geht eine neue Spezialagentur für internationale Suchmaschinenoptimierung an den Start. Die Berliner Online-Marketing-Experten gelten als eine der ersten deutschen SEO-Agenturen mit überwiegend internationalem Fokus. Mit Festo hat MONDIS bereits einen namhaften Erstkunden aus der Industrie im Portfolio. Auf Basis seines weltweiten Netzwerks muttersprachlicher SEO-Experten bringt MONDIS Fach-Know-how und lokale Expertise auf höchstem Niveau zusammen. Angesichts der stetig wachsenden Bedeutung des Online-Geschäfts setzen immer mehr international agierende Unternehmen auf SEO-optimierte Websites, die unter Beibehaltung einer stringenten Markenführung genau an die lokalen Bedingungen ihrer Zielländer angepasst sind. Denn dort wollen sie sich auf den Suchergebnisseiten der gängigen Suchmaschinen möglichst hoch platzieren. MONDIS zielt genau auf dieses Bedarfssegment ab. Nachdem SEO-Strategie und Keyword-Cluster mit dem Kunden abgestimmt sind, formiert MONDIS aus seinem internationalen Netzwerk pro Zielmarkt ein muttersprachliches Spezialisten-Team. "Global denken und lokal handeln - das ist auch beim internationalen SEO der entscheidende Grundsatz", kommentiert Gründer Michael Quast die spezielle MONDIS-Arbeitsmethodik. Zwar steuert das Berliner Head Office die lokalen SEO-Spezialisten-Teams in den Zielmärkten zentral. "Entschieden wird letztlich aber von den echten Marktkennern vor Ort, wie sich eine globale Strategie lokal individuell ausformt", sagt Michael Quast. Nach seiner Auffassung "kann nur, wer die nationalen Suchpräferenzen kennt und nutzt, in den Zielmärkten SEO-technisch richtig durchstarten". "Der erste Schritt, um bei internationalen SEO-Projekten effizient vorzugehen, ist für uns die Research und Definition eines optimalen Master-Keyword-Sets in der Sprache des Heimatmarkts", erklärt Michael Quast die MONDIS-Arbeitsmethodik. Anschließend erfolgt pro Zielland jeweils eine eigene Recherche mit Muttersprachlern vor Ort. Ergebnis eines solchen internationalen Keyword-Research-Prozesses ist ein multilinguales SEO-Glossar, das als Content-Briefing für alle Lokalisierungen der Website-Inhalte dient. Als SEO-Allrounder übernimmt MONDIS dabei auf Wunsch auch die gesamte Content-Erstellung und Übersetzung. Hinzu kommen, je nach Bedarf, noch weitere, vom Website-Master abweichende lokale Spezial-Contents. Auch diese erstellen die MONDIS-SEO-Texter maßgeschneidert für jedes Zielland. Alle Content-bezogenen Maßnahmen bettet MONDIS stets in eine internationale Content-Marketing-Strategie ein. Diese beinhaltet unter anderem Aspekte wie "Content-Seeding" zur Generierung von internationalen Backlinks. Auch technische Optimierungsmaßnahmen, genau angepasst an die Bedürfnisse der Zielmärkte, sind Teil des MONDIS-Leistungsspektrums. Insbesondere, wer beispielsweise in China SEO erfolgreich betreiben möchte, muss die ganz eigenen Regeln der dort marktbeherrschenden Suchmaschine Baidu beachten. Über MONDIS: Die MONDIS GmbH wurde Anfang 2019 von Michael Quast gegründet. Mit seinem Schwerpunkt auf internationaler Suchmaschinenoptimierung gilt MONDIS als First Mover in der deutschen Online-Marketing-Agenturlandschaft. Die Berliner SEO-Experten definieren effektive SEO- und SEA-Maßnahmen für internationale Online-Shops und Websites, setzen diese optimal um und passen sie gemeinsam mit ihren Kunden maßgeschneidert an lokale Bedingungen an. Die MONDIS-Methodik setzt auf globale Strategien und deren Adaption in den Zielmärkten durch muttersprachliche SEO-Experten. Das Service-Portfolio von MONDIS reicht von internationaler SEO-Beratung über mehrsprachige Onpage-Optimierung, internationales Linkbuilding, Keyword-Analyse und -Targeting, SEO-Workshops, technische Optimierung, Content Marketing, Relaunch Management bis hin zu SEO-Monitoring und Paid Ads/internationales SEA. Mehr Informationen finden Sie auf www.mondis.de. Pressekontakt: Torsten Reinfurth MONDIS GmbH +49 30 48496622-2 presse@mondis.de 27.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 881737 27.09.2019 AXC0189 2019-09-27/15:00