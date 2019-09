Amazon bringt Alexa in jeden Winkel des Lebens - und macht gleichzeitig Gesetzesvorschläge zur Technologie-Regulierung. Das darf so nicht weitergehen. Amazon hat neue, faszinierende Alexa-Geräte vorgestellt. Langsam kann Alexa den Kunden in jedem Winkel seines Lebens begleiten, vom Nachtlicht im Kinderzimmer über die Mikrowelle bis hin zur Brille auf der Nase. Dass das Thema Überwachung gerade dank der voranschreitenden Verbreitung von Sprachassistenten immer mehr in den Fokus der öffentlichen und politischen Debatte rückt, ist Amazon bewusst...

