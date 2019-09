Bonn (www.aktiencheck.de) - Die konjunkturelle Schwächephase Deutschlands macht sich inzwischen auch am hiesigen Arbeitsmarkt bemerkbar, so die Analysten von Postbank Research. Nach dem langanhaltenden, stetigen Rückgang der Zahl der Arbeitslosen (Mo., 30.09., 09:55 Uhr) deute sich in den letzten Monaten mehr und mehr eine Trendumkehr an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...