Die Stahl-Holding-Saar will in den kommenden drei Jahren etwa 1500 Stellen streichen. Weitere 1000 Arbeitsplätze sollen ausgelagert werden, wie die Führungsholding für die beiden Unternehmen Dillinger Hüttenwerke und Saarstahl am Freitag in Völklingen mitteilte. Auf betriebsbedingte Kündigungen soll verzichtet werden, wenn es zu einer Einigung mit den Arbeitnehmervertretern über den Stellenabbau kommt.

Hintergrund für die Entscheidung ist die Krise in der Stahlindustrie. Unter dem Dach der Stahl-Holding-Saar arbeiten den Angaben zufolge insgesamt rund 14 000 Mitarbeiter. Die Ankündigung ist ein schwerer Schlag für den Industrie-Standort Saarland. "Die Nachrichten vom Jobabbau von Saarstahl treffen uns als Stahlland hart", sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU)./hus/DP/zb

