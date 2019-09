Hamburg (ots) - Gemeinsames Eis von Ben & Jerry's und dem FC St. Pauli fördert Vielfalt und Solidarität



Es ist bunt, ein bisschen verrückt und jeder Löffel tut etwas Gutes. Dürfen wir vorstellen? Ben & Jerry's und der FC St. Pauli bringen ihr erstes gemeinsames Eis auf den Markt. Der limitierte "Melting Pott" hat eine unmissverständliche, zeitgemäße Botschaft: Alle zusammen für eine Gesellschaft in der kein Mensch illegal und jede Sorte willkommen ist, ein Melting Pot eben.



Let's melt barriers - mit Eis Barrieren schmelzen lassen! Überall in ganz Deutschland treten Menschen für ein gutes Zusammenleben und eine offene, tolerante Gesellschaft ein. Die Eismarke Ben & Jerry's, der FC St. Pauli und die Amadeu Antonio Stiftung machen sich nun zusammen für diese Menschen stark. Mit dem Verkauf der limitierten Eissorte "Melting Pott" werden Initiativen unterstützt, die sich täglich für Solidarität, Gleichstellung und Vielfalt einsetzen. Das gemeinsame Ziel ist es, durch den Verkauf der limitierten Edition Spenden in Höhe von 150.000 EUR zu erzielen. Unter dem Motto "Let's melt barriers" wollen Ben & Jerry's und der FC St. Pauli Barrieren schmelzen lassen und weniger Raum für rechte Hetze lassen.



"Melting Pott", das ist köstliche Karamell-Eiscreme verstrudelt mit Karamellsauce und Schokolade überzogenen Karamellstücken - so schmeckt Vielfalt & Solidarität gleich nochmal so gut! Das auffällige Design der neuen Sorte ist von der typischen lokalen Street Art, die man in St. Pauli an jeder Ecke findet, inspiriert. Sie ist die erste lokal für Deutschland entwickelte Eissorte von Ben & Jerry's und Eiscremefans finden die limitierte Edition ab sofort im Handel.



Vorsicht: Nach dem Verzehr des "Melting Potts" kann es zu Nebenwirkungen wie Toleranz, Liebe und Solidarität kommen.*



Ein starkes Bündnis für bunte Stärke



Mit der Förderkampagne zum "Melting Pott" setzen sich Ben & Jerry's, der FC St. Pauli und die Amadeu Antonio Stiftung für eine offene und bunte Gesellschaft ein. "Wir sind stolz darauf zusammen mit unseren Freunden vom FC St. Pauli den "Melting Pott" zu launchen. In einer Zeit, in der eine Hand voll Menschen versucht, unsere Gesellschaft zu teilen, stehen wir Seite an Seite mit allen, die daran glauben, dass Homophobie und Rassismus bei uns keinen Platz haben und Geflüchtete unsere Hilfe verdienen. Wenn der "Melting Pott" auch nur eine kleine Rolle darin spielen kann, für mehr Gleichberechtigung und Verständnis zu sorgen - und wir dabei noch ein paar Fans mit herrlicher Eiscreme verzücken können - dann sind wir glücklich.", sagt Swantje Abrams von Ben & Jerry's.



Martin Drust vom FC St. Pauli fügt hinzu: "Der FC St. Pauli tritt schon seit Jahrzehnten für eine diskriminierungsfreie Welt ein. Umso schöner, dass wir jetzt mit Ben & Jerry's ein Zeichen setzen können: einen Eisbecher mit Haltung. Für uns steht der "Melting Pott" für eine offene Gesellschaft, in der jeder willkommen und kein Platz für Rassismus und Homophobie ist. Wir hoffen, dass unsere Fans uns zustimmen, dass Aktivismus noch nie so gut geschmeckt hat."



Mitmachen und selbst aktiv werden:



Die Einnahmen des "Melting Potts" sollen all diejenigen Initiativen erreichen, die sich gerade jetzt mit noch mehr Kraft für die Demokratie und Grundrechte für alle Menschen einsetzen. Das Bündnis aus Ben & Jerry's, KIEZHELDEN (und dessen Spendenbeirat) und die Amadeu Antonio Stiftung werden nach gemeinsamen Spendenprinzipien die Gelder ab Januar 2020 ausgeben. Vom 1. November - 15. Dezember 2019 können Engagierte ihre Projekte einreichen: Bei KIEZHELDEN für Hamburg basierte Projekte, bei der Amadeu Antonio Stiftung für Projekte im Rest der Republik. Die Projekte erhalten unkonventionell und schnell mit 500 bis 5.000 EUR eine Grundlage, um die Gesellschaft inklusiver zu machen.



*Zugegeben, das ist natürlich keine exakte Wissenschaft.



Über das "Melting Pott"-Bündnis



Ben & Jerry's unterstützt in Deutschland bereits unterschiedliche Projekte, die Newcomer fördern, kämpft für die Rechte von Menschen auf der Flucht und baut seit Jahren ein aktives Netzwerk an Unterstützern auf. Der FC St. Pauli arbeitet lokal mit dem KIEZHELDEN Spendenbeirat in ganz ähnlicher Weise vor Ort im Stadtteil und in ganz Hamburg. Das aus Verein und Fanszene paritätisch besetzte Gremium unterstützt soziale Initiativen rund um den FC St.Pauli. Ob Bildung, Anti-Rassismus-Arbeit oder Sport, der KIEZHELDEN Spendenbeirat unterstützt wichtige zivilgesellschaftliche und gemeinnützige Initiativen in ihrem Handeln.



Die Amadeu Antonio Stiftung (AAS) unterstützt Initiativen und Projekte auf nationaler Ebene, wie einen Zusammenschluss von jungen Leuten, die durch Blogs und Social-Media Hass- und Hetzkampagnen entlarven, ein antirassistisches Fußballturnier organisieren oder ein Tanzlokal anmieten, das für gute Stimmung und gegen eine rechte Alltagskultur sorgt.



Über Ben & Jerry's Eiscreme



Mit der Eröffnung ihrer ersten Eisdiele starteten Ben Cohen und Jerry Greenfield 1978 die Erfolgsstory von Ben & Jerry's. Heute, fast 40 Jahre später, gilt Ben & Jerry's nicht nur weltweit als der Inbegriff für Eiscreme vom Allerfeinsten, Ben & Jerry's ist darüber hinaus gefrorene Philosophie und Lebensart. Das liegt vor allem am sozialen, ökologischen und gesellschaftlichen Engagement, das zu Ben & Jerry's gehört wie die wertvollen Zutaten und die ausgefallenen Sorten-Namen. Ben & Jerry's nutzt nach Fairtrade Standards gehandelte Zutaten, nachhaltige Milch und Eier aus Freilandhaltung und hält somit den Kohlenstoffverbrauch möglichst gering. Ben & Jerry's Eis gibt es je nach Sorte als 500 ml "Pints" und/oder als 100 ml "Shorty". Zudem gibt es seit dem 04.07.2019 das Ben & Jerry's Scoops & Café im Weinbergsweg 24 in Berlin.



Über die Amadeu Antonio Stiftung



Seit ihrer Gründung 1998 ist es das Ziel der Amadeu Antonio Stiftung, eine demokratische Zivilgesellschaft zu stärken, die sich konsequent gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus wendet. Dafür unterstützt sie Initiativen und Projekte, die sich kontinuierlich für eine demokratische Kultur engagieren und für den Schutz von Minderheiten eintreten. Die Stiftung fördert unkompliziert und verteilt das Geld gezielt dort, wo es am dringendsten benötigt wird. Die wichtigste Aufgabe der Amadeu Antonio Stiftung über eine finanzielle Unterstützung hinaus: Aufmerksamkeit für engagierte Menschen vor Ort zu schaffen und das Thema Rechtsextremismus dauerhaft auf die Tagesordnung zu bringen.



