Nasdaq-100 - Hier ist Geduld gefragt

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index besaß zuletzt Erholungspotenzial in Richtung der Abrisskante bei 7.792 Punkten. Dieses Potenzial schöpfte der US-Technologieindex auch aus, täuschte am Mittwoch aber zwischenzeitlich zur Unterseite an und unterbot die Unterstützungszone um 7.700 Punkte. Dieses Verkaufssignal hoben die Käufer aber schnell wieder auf und bescherten dem Index ein Intraday-Reversal, das es in sich hatte. Am gestrigen Donnerstag fanden sich allerdings keine Anschlusskäufer mehr.

Nach dem Auswasch auf der Unterseite und der Erholung am Mittwoch müssen sich Bullen wie Bären im Nasdaq-100 erst einmal sammeln. Der Index ist kurzfristig neutral zu werten. Auf der Oberseite gibt es bislang kein Durchkommen, auf der Unterseite schaffen es die Käufer, wenn auch mit Ach und Krach, den Index immer wieder zu stabilisieren. Das Zünglein an der Waage könnte der Chipsektor sein, der zuletzt haussierte, dessen Rally mit den dürftigen Zahlen von Micron aber zumindest unterbrochen werden sollte.

Um die Chance auf einen Test des Allzeithochs im Nasdaq-100 zu vergrößern, müsste der Index die Barriere bei 7.880 Punkten aus dem Weg räumen. Knapp darunter notiert das bisherige Wochenhoch. Ziele liegen in diesem Fall bei 7.970 und 8.027 Punkten, dem bisherigen Rekordstand. Erst über 8.027 Punkten entstehen starke mittel- bis langfristige Kaufsignale.

Auf der Unterseite bleibt daas Unterstützungscluster um 7.700 Punkte wichtig. Ein Bruch der eingezeichneten Aufwärtstrendlinie seit August würde dafür sprechen, dass die Verkäufer die Oberhand bekommen. In diesem Szenario wäre ein Kursrutsch in Richtung des EMA200 bei derzeit knapp 7.480 Punkten zu erwarten. Dort stoppte bereits der Sell-off im August.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2019 - 26.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2014 - 26.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HZ0FTX 8,75 6.820 8,12 30.09.2019 NASDAQ-100 Index HZ0AXA 5,09 7.220 13,97 30.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.09.2019; 15:38 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HZ0HQQ

9,44 8.800 7,57 30.09.2019 NASDAQ-100 Index HZ0AYN 4,69 8.280 15,23 30.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.09.2019; 15:40 Uhr

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Nasdaq-100 - Hier ist Geduld gefragt erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).