Das Kampfflugzeug Tornado ist in die Jahre gekommen - deshalb sucht die Verteidigungsministerin nun nach einem geeigneten Nachfolgemodell.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will im ersten Quartal des kommenden Jahres über ein Nachfolgemodell für das in die Jahre gekommene Kampfflugzeug Tornado entscheiden. Über die dafür nötigen Zertifizierungen habe sie am Montag auch mit ihrem US-Kollegen Mark Esper gesprochen, sagte die CDU-Politikerin am Freitag bei ihrem Antrittsbesuch bei der Luftwaffe im rheinischen Nörvenich. "Da sind wir in engem Austausch", sagte sie zu Kontakten mit der US-Seite.

Bei

