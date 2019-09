Gute Konjunkturdaten haben den Dow Jones Industrial am Freitag gestützt.New York - Gute Konjunkturdaten haben den Dow Jones Industrial am Freitag gestützt. Der US-Leitindex rückte zuletzt um 0,11 Prozent auf 26'919,72 Punkte vor, nachdem er am Donnerstag noch leicht nachgegeben hatte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein kleines Minus an. Die US-Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter waren im August überraschend gestiegen. Die anderen wichtigen Indizes...

