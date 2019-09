Der Investor Teleios fordert den Immobilienfinanzierer zur Veräußerung der Software-Tochter auf. Aareal-Chef Merkens will allerdings maximal 30 Prozent abstoßen.

Der aktivistische Investor Teleios drängt den Immobilienfinanzierer Aareal Bank zu der Trennung von seiner Software-Tochter Aareon. Der Hedgefonds Teleios Capital Partners forderte in einem an diesem Freitag veröffentlichten Brief an Aareal-Chef Hermann Merkens, er solle mit Hilfe einer Investmentbank einen Komplett-Verkauf oder eine Abspaltung (Spin-off) von Aareon prüfen.

Die im schweizerischen Steuerparadies Zug ansässige Teleios hält eigenen Angaben zufolge 3,4 Prozent an dem Wiesbadener Institut. Die Aussicht trieb die Aareal-Aktie am Freitag um fünf Prozent auf 27,80 Euro. Ein Bank-Sprecher sagte: "Es ist grundsätzliche Verpflichtung des Managements, fortlaufend wertschaffende strategische ...

