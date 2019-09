Minneapolis, 27. September (WNM) - Die Unternehmensberater von McKinsey & Co. eröffnen am Freitag ihr erstes Geschäft in der Mall of America, das Waren von Damenunterwäsche über Schmuck bis hin zu Deodorant verkauft. McKinsey sagt, dass es Verbrauchereinblicke gewinnen wird, so dass es Unternehmenskunden im Einzelhandel beraten kann, in welche Technologien sie investieren sollen. Die Aktion erfolgt zu einem Zeitpunkt, da Tausende von stationären Geschäften aufgrund der hohen Mieten, der steigenden Arbeitskosten und des Online-Wettbewerbs schließen. In einem Strategie-Papier hat McKinsey geschrieben: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...