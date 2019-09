Die Ölpreise stehen den vierten Tag in Folge unter Druck - Der US-Dollar-Index konsolidiert seine Gewinne über 99 - Die jährliche Inflation in den USA stieg im August auf 1,8 Prozent - Der USD/CAD verlor während der US-Sitzung an Schwung und sank in Richtung der Marke von 1,32, konnte sich dann aber wieder auf 1,3250 erholen. Zuletzt wurde das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...