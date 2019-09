Der US-Präsident könnte mit der Maßnahme den Handelsstreit mit China weiter eskalieren lassen. Aktien von chinesischen Firmen verloren nach der Nachricht stark an Wert.

Die US-Regierung denkt Insidern zufolge darüber nach, die Börsennotierung chinesischer Firmen in den USA einzustellen. Ein solcher Schritt wäre Teil von Bemühungen im größeren Stil, chinesische Investitionen in den USA einzuschränken, sagte eine mit den Überlegungen vertraute Person am Freitag zu Reuters.

Derartigen Maßnahmen dürften den Handelsstreit zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...