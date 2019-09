28.09.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Eine schwache Börsenstimmung ließ Anleger vor allem Zykliker und Bankwerte verkaufen - so auch in Wien, wo vor allem Indexschwergewicht Erste Group schwach performte. Die Spannungen mit dem Iran, der schwelende Brexit sowie das angestrebte Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten Donald Trump trieben Anleger wieder in sichere Häfen. Ein Lichtblick waren erneute Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelsstreits mit China. Spitzenreiter im ATX war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...