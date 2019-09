Wie bewertet man Unternehmen und ihre Aktien am besten? Das ist eine Frage, die sich jeder ernsthafte Anleger früher oder später stellt. Das verfügbare Instrumentarium ist nahezu unüberschaubar und Experten fuchteln gerne mit Anglizismen wie Enterprise Value, Discounted Cashflow und Return on Investment herum. Davon sollten wir uns jedoch nicht einschüchtern lassen. Zwei unserer Autoren zeigen im Folgenden auf, wie sie sich ohne wahnsinnigen Aufwand und Rechenakrobatik einen vernünftigen ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...