Ein italienischer Adelsspross mit kommunistischer Jugend-Vergangenheit, der kurzzeitig in Rom regierte, soll Wirtschafts-Kommissar in Brüssel werden. Kann Paolo Gentiloni das? Und was ist von ihm zu erwarten?

Auf die Idee muss man erst einmal kommen: Ausgerechnet einen Italiener zum Wächter über die europäischen Stabilitätsregeln zu bestimmen. Ausgerechnet einen, der als Regierungschef des größten EU-Schuldenlandes diese Regeln genauso gebrochen hat wie sein Vorgänger und sein Nachfolger. Einen, dessen sozialdemokratische Partei bei seinem Abgang im Juni des vergangenen Jahres nicht nur die Macht abhanden kam, sondern auch ein Drittel der Wähler. Und den finden nun alle ganz prima für den Job? Wirklich?

Paolo Gentiloni heißt der Mann. 64 Jahre alt, seit 2006 Minister in verschiedenen Regierungen mit unterschiedlichen Zuständigkeiten, anderthalb Jahre Premierminister - und ab 1. November Mitglied der neuen Europäischen Kommission, zuständig für Wirtschafts- und Währungspolitik. Es ist einer der wichtigsten und mächtigsten Jobs in Brüssel - und einer der heikelsten. Denn der Währungskommissar überprüft, ob die einzelnen EU-Staaten die Vorgaben des Stabilitätspaktes einhalten. Notfalls kann er Haushaltsentwürfe auch zurückweisen. Italien musste das in der Vergangenheit selbst immer wieder erfahren, konnte sich aber stets in irgendwelche Deals mit der EU retten.

Das sind allerdings nicht die allerbesten Voraussetzungen, um einem Italiener diese verantwortungsvolle Aufgabe vorurteilsfrei zu übertragen. Noch müssen sich zwar alle Kandidaten vom Europäischen Parlament bestätigen lassen. Dass Gentiloni das nicht schafft, gilt aber als unwahrscheinlich.

Deshalb stellt sich die Frage: Wie italienisch ist Paolo Gentiloni?

Er hat auch Gegner

Zumindest bekommt er erst einmal überall Vorschusslorbeeren, ob in Brüssel, Paris, Berlin oder Rom. Exregierungschef Matteo Renzi, der gerade die sozialdemokratische Regierungspartei PD verlassen hat, jubelt über die Nominierung des Sozialdemokraten: "Fantastisch." Und: "Gut, dass es Paolo gibt." In manchen Medien wird sogar spekuliert, dass der Zinsaufschlag für italienische Staatsanleihen sich nun "dauerhaft bei 120 Punkten" einpendeln werde und dem Finanzminister Milliarden an Kreditzinsen erspare. Wahrscheinlich wäre dann bald vom Paolo-Effekt die Rede.

Gegner hat der dennoch. "Dass nun ein Italiener den Problemstaat Italien überwachen soll, ist alles andere als eine ideale Konstellation", mäkelt etwa der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber. Und Matteo Salvini, Chef der rechtsnationalen Lega und bis vor Kurzem der starke Mann im Land, tobt geradezu: Die Nominierung Gentilonis sei "ein Pakt mit dem Teufel", den Ministerpräsident Giuseppe Conte "mit Merkel und Macron geschlossen" habe.

"Gentiloni wird den Job vorzüglich machen", hält - stellvertretend für die meisten europäischen Politiker - Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn dagegen. Er kennt den gebürtigen Römer, seit dieser Außenminister war. "Der ist kein Politclown wie Berlusconi, kein Aufwiegler wie Salvini, kein Egomane wie sein Amtsvorgänger Renzi." Gentiloni sei einer wie Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: "Geschichts- und verantwortungsbewusst, bescheiden und ruhig, aber entschieden."

Einfach immer da

Dabei dürfte Gentiloni durchaus mehr Strahlkraft haben als der deutsche Präsident. Zwar ist die neue Regierung in Rom weit europafreundlicher als ihre Vorgänger aus Links- und Rechtspopulisten. Den "radikalen ...

