Der CDU-Politiker warnt vor Steuererhöhungen in Phasen des zyklischen Abschwungs. Die Umweltpolitik will er vielmehr anreizorientiert steuern.

Der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat davor gewarnt, bei aller nötigen Debatte über Umweltpolitik aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen aus dem Blick zu verlieren. "Wir leben in Europa, wir leben in Deutschland, wir leben auf der Welt in einer Phase eines zyklischen Abschwungs", sagte er am Samstag auf dem Bundeskongress der Union-Mittelstandsvereinigung ...

