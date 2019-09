Im kommenden Jahr würden die Renten stark steigen, während der Effekt im folgenden Wahljahr gering wäre. Nach einem Bericht plant die Bundesregierung nun eine Glättung.

Das Bundesarbeitsministerium plant nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstag) eine Neuregelung der Rentenberechnung. Damit sollen zu starke Schwankungen bei den Rentensteigerungen in den kommenden beiden Jahren verhindert werden, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf einen entsprechenden Regierungsvermerk. Ein Sprecher des Ministeriums bestätigte am Samstag, dass Änderungen geplant seien.

Ohne den Eingriff könnten die 21 Millionen Rentner in Deutschland im nächsten Jahr mit einer besonders kräftigen Erhöhung um mehr als fünf Prozent rechnen, berichtet die FAZ. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...