Nächste Woche kommen Stimmungsindikatoren heraus. Sie werden zeigen, ob Anleger sich von den neuen Drohungen der USA gegenüber China einschüchtern lassen.

Am Ende der Woche zeichnete es sich ab: Obwohl Indikatoren darauf hinweisen, dass die hinlänglich bekannten Belastungsfaktoren - der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die politischen Probleme in Europa - die Konjunktur international bremsen, haben sich die Aktienkurse erholt - jedenfalls in Europa.

Anleger versuchen offenbar, in eine Art Hoffnungsmodus umzuschalten. Zum Wochenausklang legten die führenden europäischen Aktienindizes leicht zu. In den USA verdarben am Freitag allerdings informelle Informationen über neue Drohungen der US-Regierung gegen China im Handelsstreit Investoren die Laune.

Dies dürfte in die kommende Woche hineinwirken. Und es stehen in Europa und in den USA wichtige Stimmungsindikatoren an, die Aufschluss darüber geben könnten, wie stabil die Wirtschaft tatsächlich ist.

Klar bleibe, "dass geopolitische Unsicherheiten und die Auswirkungen des Handelskonflikts zwischen den USA und China für eine Abkühlung des Welthandels sorgen, dem sich vor allem die exportabhängigen Industrieunternehmen in Deutschland nicht entziehen können", schickt Michael Kopmann, Analyst der DZ Bank vorweg.

Zudem wird sich zeigen, was hinter den Gerüchten über ein mögliches neues Druckmittel von US-Präsident Donald Trump im Streit mit China steckt. Die US-Regierung denkt Insidern zufolge darüber nach, die Börsennotierung chinesischer Firmen in den USA einzustellen. Ein solcher Schritt wäre Teil von Bemühungen im größeren Stil, chinesische Investitionen in den USA einzuschränken, sagte eine mit den Überlegungen vertraute Person gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Derartige Maßnahmen dürften den Handelsstreit zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten kräftig anheizen. Ebenfalls unter Berufung auf Insider berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, die genauen Mechanismen zum sogenannten Delisting der Unternehmen müssten noch ausgearbeitet werden. Trump müsse das Vorhaben am Ende absegnen. Allerdings habe der US-Präsident bereits grünes Licht für Diskussionen über das Thema gegeben.

Den Unternehmen aus dem Dax droht nach Analystenschätzungen vor allem infolge des Handelskrieges 2019 das zweite Gewinnminus in Folge, nach einem Rückgang von drei Prozent im Jahr 2018. Doch "an den Aktienmärkten spiegelt sich das nicht wider", stellt Kopmann fest. Mit Kurszuwächsen zwischen 15 und 20 Prozent seit Jahresbeginn notieren führende Indizes wie der deutsche Leitindex Dax und seine europäischen Pendants nicht weit entfernt von ihren Jahreshöchstständen.

